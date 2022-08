Siemens präsentiert sich : Züge aus Krefeld bei der InnoTrans in Berlin ausgestellt

Züge aus Krefeld bei der InnoTrans in Berlin ausgestellt

Krefeld Am Messestand sind der Desiro HC (High Capacity) und der wasserstoffbetriebene Mireo Plus H zu sehen. Der Mireo wird im Uerdinger Werk produziert.

(sti) Unter dem Motto „Destination Digital“ präsentiert Siemens Mobility auf der InnoTrans (20. bis 23. September, Messe Berlin, hub27, Stand 230) entscheidende Hebel, mit denen das Unternehmen seine Kunden unterstützt, einen nachhaltigen, komfortablen und kosteneffizienten Schienenverkehr bereitzustellen: Dazu zählen auch der im Krefelder Werk an der Duisburger Straße in Uerdingen produzierte und mit Wasserstoff betriebene Mireo Plus H sowie der Desiro HC.