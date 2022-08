In Rurkreis Düren-Jülich : Bürgerentscheid gegen Umbenennung von Kreis Düren wird ausgezählt

Kreis Düren Der Kreis Düren ist bislang nach der Kreisstadt Düren benannt. Eine Umbenennung soll auch die Stadt Jülich und das Flüsschen Rur zur Geltung bringen. Eine Initiative will den alten Namen behalten und hat einen Bürgerentscheid gestartet. Am Donnerstag wird ausgezählt.

Im Kreis Düren wird am Donnerstag ein Bürgerentscheid gegen die geplante Umbenennung des Kreises ausgezählt. Der Kreistag hatte im Dezember 2021 die Umbenennung in „Rurkreis Düren-Jülich“ beschlossen. Der verlängerte Titel soll die Region besser beschreiben und nicht nur die Kreisstadt im Namen tragen. Der Fluss Rur fließt von der Eifel kommend durch das ganze Kreisgebiet. Und die zweitgrößte Stadt Jülich mit dem renommierten Forschungszentrum kommt auch vor. In der ländlich geprägten Region wohnen 270.000 Menschen, davon 91.000 in Düren und 32.000 in Jülich.