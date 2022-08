Mobilität in Erkrath : Kattendahler Straße bleibt Sorgenkind

Info

Der städtische Ausschuss für Mobilität tagt am kommenden Dienstag, 23. August, um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses an der Bahnstraße in Alt-Erkrath.

Auf der Tagesordnung steht auch die Vorplanung für die Bergstraße, die in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund ihres insgesamt schlechten Zustands zum Ausbau vorgesehen war.