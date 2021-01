Wohnen in Meerbusch : Die Böhlersiedlung soll schöner werden

Büderich Mit Neubauten möchte die GWH eine Mischung der Bewohner erreichen und die Siedlung in Büderich stabilisieren. Der Böhlerhof soll mit einem Café zum Mittelpunkt des Quartiers werden. Auch Stellplätze für E-Bikes sind denkbar.

Als eine wichtige Maßnahme zur Besserung der Aufenthaltsqualität soll der Böhlerhof zu einem Ort ausgebaut werden, an dem sich die Menschen begegnen. „Der Böhlerhof ist der zentrale Ort und das Herz des Quartiers“, sagt Serfling. Dort ist das Quartiersbüro angesiedelt. Davon abgesehen, bietet der Platz aber bislang keinen Grund, sich dort zu treffen. Die versiegelte Fläche wird als Parkraum genutzt. Ein Quartierscafé und Sitzgelegenheiten seien hier vorstellbar, einmal die Woche könnte ein Food Truck kommen, erklärte Serfling. Da der Böhlerhof in städtischer Hand ist, könnten für die Aufwertung Fördermittel beantragt werden, die GWH würde dies darüber hinaus finanziell unterstützen. Für Neubauten würde zum Teil auch bereits versiegelte Fläche genutzt, beispielsweise sollen auf einem alten Garagenhof Wohnungen entstehen. Allerdings müssten 36 Bäume gefällt werden, für die 90 Bäume gepflanzt würden. Die Neubauten möchte die GWH nicht mit sozialer Bindung anbieten, um auf diese Weise eine Mischung der Bewohner zu schaffen. Dies sei auch vom Bauministerium NRW für gut befunden worden, wo man gemeinsam das Projekt vorgestellt hatte, erklärte Serfling. Dafür soll in den Bestandswohnungen für 30 Prozent der Fläche der Neubauten eine soziale Bindung geschaffen werden, insgesamt 35 Wohnungen. Derzeit sind 60 Prozent des Bestands Sozialwohnungen, deren Bindung aber in den kommenden Jahren ausläuft.