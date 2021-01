Corona-Zahlen : 65 Meerbuscher leiden aktuell an Covid-19

Neuss Die Zahl der Corona-Infizierten in Meerbusch ist leicht gesunken. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss ist aber weiterhin weit vom Zielwert 50 entfernt.

Im Kreis befinden sich derzeit 121 Infizierte im Krankenhaus, 9192 Personen gelten als von der Infektion genesen (+40). Von den an Covid-19 erkrankten Personen wohnen 343 (+2) in Neuss, 141 (-2) in Dormagen, 93 (-6) in Grevenbroich, 79 (+1) in Jüchen, 52 in Kaarst (+2) sowie je 24 in Rommerskirchen und Korschenbroich (+1).