Kriminalität in Meerbusch : Jugendliche sollen Bahn mit Steinen beworfen haben

Kriminalität in Meerbusch

Bovert Zwei 16 und 18 Jahre alte Düsseldorfer sollen am Sonntagabend in Bovert mehrfach den Notruf betätigt und eine Bahn mit Steinen beworfen haben. Gegen die beiden Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr informierte die Rheinbahn die Polizei über mehrere Heranwachsende, die an der Haltestellt „Bovert" an der Meerbuscher Straße ständig die Notrufanlage betätigen würden und eine Bahn mit vermutlich Steinen beworfen hätten.