Unternehmen aus Meerbusch : Protection One setzt auf Wachstum

Meerbusch Das Unternehmen hat den Sicherheitsdienstleister „ela Werder“ aus Brandenburg übernommen. Mit dem Zukauf wächst das Portfolio der Experten aus Meerbusch.

Das in der Sicherheitsbranche beheimatete Unternehmen Protection One mit Hauptsitz in Meerbusch ist auf Wachstumskurs. Mit der Übernahme des Sicherheitsdienstleisters „ela Werder Sicherheitssysteme“ wird nun das Portfolio erweitert. Das teilt Protection One, nach Unternehmensangaben Deutschlands führender Anbieter in der 24-Stunden-Fernüberwachung mit Echtzeit-Intervention, mit. Das nun übernommene „ela Werder“ aus Werder an der Havel ist Experte für die Errichtung von Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Videosystemen und Zutrittskontrolle. Protection One sieht dies als „wertvolle Ergänzung“, mit der sich das Unternehmen „noch stärker als ganzheitlicher Anbieter von Sicherheitslösungen positioniert“.