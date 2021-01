Hilden : Streit um Reihenimpfung in Haus Horst: Bewohner irritiert und empört

Hilden 290 Bewohner über 80 Jahre sind irritiert und empört. Sie sollen sich für die Corona-Impfung im Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath anmelden und dann dorthin fahren. Warum geht das nicht in Haus Horst, fragen sich die Betroffenen und die Leitung des Wohnstifts.

Im Wohnstift Haus Horst leben 350 Senioren in Wohnungen. 290 von ihnen sind 80 Jahre, viele auch weitaus älter. Sie können sich ab 25. Januar um einen Termin um eine Corona-Impfung bemühen – im Impfzentrum des Kreises in Erkrath. Das bestätigt Leiterin Ute Franke-Hesse. „Das ist die Aussage des Gesundheitsamtes Mettmann und des Impfzentrums Erkrath. Im Betreuten Wohnen sind keine Reihenimpfungen vorgesehen.“ Dafür hat die Leiterin kein Verständnis: „Das ist für unsere Bewohnern nicht zumutbar und keine sinnvolle Lösung. Sie kommen hier aus einem geschützten Bereich und müssten dann ins Impfzentrum, in einen ungeschützten Bereich, gebracht werden. Viele unserer Bewohner sind sehr eingeschränkt. Wir könnten hier eine Reihenimpfung durchführen. Das wäre deutlich ressourcenschonender.“ Diese Argumente habe das Kreisgesundheitsamt nicht gelten lassen. Das Gesundheitsamt Düsseldorf sah das anders. Ende Dezember wurden die ersten 180 Düsseldorfer geimpft – Bewohner und Mitarbeiter des Wohnstifts Haus Lörick – in einer Reiheimpfung in Haus Lörick. Beide Häuser gehören übrigens zum Verein Haus Lörick e.V.