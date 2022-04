Bauer Roos präsentiert eigenes Landbier : Landbier von Meerbuschs Feldern

NIERST Landwirt Rainer Roos hat ein eigenes Bier produziert. Die Gerste wuchs auf einem Feld beim Campingplatz am Rhein, zur Verarbeitung mussten die Rohstoffe jedoch in andere Städte gebracht werden.

Gerne hätte Rainer Roos eine regionale Mälzerei angefahren, sagt er, aber die kleineren Mälzereien im Umland hätten in den vergangenen Jahren aufgegeben und größere Betriebe nähmen kleinere Aufträge wie den von Roos nicht an. Immerhin will er nicht alles in einen großen Topf werfen, sondern das zurückbekommen, was aus seiner Gerste wurde. Nach dem Mälzen muss das Malz noch mindestens vier Wochen in großen Silos lagern, ehe es zum Brauen verwendet werden kann. „Den eigentlichen Brauvorgang führte Sebastian Sauer, ein Bekannter meines Sohnes, in der Hagener Vormann-Brauerei durch“, erzählt Roos weiter. In dieser kleinen urigen Brauerei kann ein Braumeister wie Sauer das Equipment nutzen, um selber zu brauen.