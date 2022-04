Meerbuscher Geschichte : Meerbusch als Spekulationsobjekt

Auch der Dahmenhof in Ossum war eines der Spekulationsobjekte des französischen Adligen Eustache Antoine Richard de Behague. Der Besitz wurde zerteilt und mit Gewinn verkauft. Foto: RP/Mike Kunze

Meerbusch Im frühen 19. Jahrhundert machte der Franzose Eustache de Behague umfassende Geschäfte mit den Ländereien am Niederrhein. Diese wurden gekauft, aufgeteilt und mit Gewinn verkauft – ohne auf die Befindlichkeiten der Ortsansässigen zu achten.

Dass die Säkularisation von 1802 neben den Gütern des Klosters Meer auch viele andere ehemals geistliche Besitzungen in die Hand von Bürgern und Bauern brachte, veränderte das Leben vieler Menschen im Rheinland drastisch. Hinter vielen Einzelfällen steckt in großem Stil ein prominenter Pariser Finanzmagnat, der die hiesigen Ländereien mehrfach neuen Besitzern zuführte und so die lokale Landkarte in Meerbusch veränderte, ohne selbst einmal vor Ort gewesen zu sein: Eustache Antoine Richard de Behague.

De Behague wurde am 9, Oktober 1757 in St. Omer geboren und gehörte dem alten Pariser Adel an. Der Jurist war Berater des später hingerichteten Ludwig XVI. und Mitglied der Generalstände. Er arrangierte sich mit der Revolution und begann mit deren Ergebnissen Geld zu machen. Zuerst erwarb er für eine unvorstellbare Summe Emigrantengüter geflohener Adliger und Geistlicher. Nachdem die Möglichkeit ausgeschöpft war, boten sich im Eroberten und seit 1802 auch formal französischen Rheinland neue Möglichkeiten.

Info Geschichten aus der Vergangenheit Verein Der Geschichtsverein Meerbusch forscht zur Vergangenheit der Stadt und organisiert Vorträge und Rundgänge zu historischen Orten und Ereignissen. Infos Informationen zum Verein gibt es unter www.geschichtsverein.meerbuscher-kulturkreis.de.

Mittlerweile zum Bürgermeister von Drancy avanciert kaufte er größere Posten rheinischer Güter von Armeelieferanten oder bekam sie direkt von der Amortisationskasse zugewiesen, die dafür zuständig war, Schulden des französischen Staates und des Kaisers zu begleichen. Zwischen 1805 und 1811 sind mindestens 15 Notarverträge allein für das Arrondissement Krefeld, zu dem auch das spätere Amt Lank und Osterath gehörten, überliefert. So kaufte de Behague am 27. Juni 1806 in Paris 44 Güter in diesem Raum dem Armeelieferanten Lavavasseur ab. Darunter fand sich auch der Dahmenhof in Ossum, der ursprünglich dem Malteserorden gehört hatte, und einiges Holz im Bösinghovener Busch.

Natürlich hatte der Franzose kein besonderes Interesse an den weit entfernten Besitzungen, sondern verkaufte Höfe, Land und Wald oft auch in kleineren Parzellen weiter. Teilweise ließ er auch Waldstücke abholzen, verkaufte den begehrten Rohstoff und das Land getrennt. Dazu kam er natürlich nicht selbst nach Lank, Latum oder Osterath. Vielmehr beschäftigte er eine ähnlich schillernde Figur, nämlich Jacques Louis Blin, der mit den einfachen Leuten vor Ort verhandelte.

Blin war ebenfalls Franzose und hatte sich als Steuereinnehmer etabliert. Als Zwischenmakler selbst zu großem Vermögen gekommen, richtete er sich auf dem Werthhof in Nierst wie ein Landedelmann häuslich ein. 1810 konnte de Behague durch einen geschickten Tausch zusammen mit dem Aachener Notar Winckens Eigentümer des Meerer Busches werden, den er nur drei Monate später gewinnbringend an die Krefelder Textilfabrikanten Friedrich Heinrich und Conrad Isaak von der Leyen weiterveräußerte.

Die beiden Brüder hatten zuvor schon das aufgehobene Kloster Meer erworben und den Besitz so wieder zusammengeführt. Teile des Büdericher Busches gingen an den Reichsgrafen Mathias von Hallberg auf Schloss Pesch und der Strümper Bürgermeister Wilhelm Heinrich Cames auf dem Meerhof erhielt Anteile am Lanker Busch.

Der Finanzier aus dem fernen Paris hatte damit innerhalb eines Jahrzehnte umfangreiche Grundstücksgeschäfte im heutigen Meerbusch getätigt und es verstanden, die Gewinne nach Frankreich zu transferieren. Hier machte er nicht nur unter Napoleon weiter Karriere, sondern auch unter der restaurierten Bourbonenmonarchie, denn Ludwig XVIII. ernannte ihn schon 1815 zum Ritter des Ordens vom Heiligen Johann zu Jerusalem und 1821 zum Oberst der ersten Legion der Nationalgarde von St. Denis.