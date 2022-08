Einstieg ins Brauchtum : Osterather Schützen geben Kinderbuch heraus

Das Kinderbuch soll Kinder für das Sommerbrauchtum begeistern. Foto: RP/Schützen Osterath

Meerbusch Das neue Buch soll Kindern zeigen, was im Brauchtum alles passiert und sie auf das Schützenfest im September vorbereiten. Es wird an den Grundschulen verteilt und liegt in den Osterather Buchhandlungen aus.

(RP) Der Heimat- und Schützenbund Osterath 1955 e.V. hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die Kinder aus Osterath auf das am dritten Wochenende im September stattfindende Schützenfest vorzubereiten, und zwar ein Kinderbuch.

In diesem Kinderbuch werden auf 13 Seiten die unterschiedlichen Stationen des Schützenfestes bildlich dargestellt und zudem mit einem Text noch einmal gesondert erläutert. „Wir möchten insbesondere auch den Kindern unser Schützenfest etwas näherbringen. Die Kinder sehen durch das Buch, was im Brauchtum alles passiert und können die Bilder aus dem Buch dann im September mit den tatsächlichen Abläufen am Schützenfest vergleichen“, erklärt Martin Sassen, Pressesprecher des HSB, die Zielrichtung der Veröffentlichung.

Das Kinderbuch dient gleichzeitig als Grundlage für den Malwettbewerb, den es auch in diesem Jahr wieder gibt. Die Kinder können ihre Bilder bis zum 3. September bei der Buchhandlung Meerbusch oder bei Mrs. Books abgeben.

Die Gewinner des Malwettbewerbs werden dann am 19. September während des Schützenfestes im Festzelt bekannt gegeben. „Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal bei Günther Margielsky für die Bilder, Peter Langer für die Texte und Tim Fischer für das Layout bedanken“, sagt Andreas Fucken, Präsident des Heimat- und Schützenbundes.