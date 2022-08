Auf dem Areal Böhler in Meerbusch : Experten diskutierten die Chancen von Wasserstoff

Auf dem Areal Böhler in Meerbusch

Meerbusch Bei der Gesprächsrunde in den Räumen des GEC auf dem Areal Böhler berichteten Experten über den aktuellen Stand der Nutzung von Wasserstoff.

Bei der Gesprächsrunde in den Räumen des GEC auf dem Areal Böhler berichteten Stadtwerke-Chef Tafil Pufja und der Meerbuscher Unternehmer und Geschäftsführer von IDG in Osterath, Tim Kappe, über den aktuellen Stand der Nutzung von Wasserstoff. Kappe, der Kunden bei Wasserstoffprojekten berät, berichtete, technisch sei es möglich, einen Container zur Produktion von Wasserstoff innerhalb weniger Tagen zu installieren und innerhalb einer Woche in Betrieb zu nehmen. „Eine große Hürde sind die Genehmigungsverfahren“, berichtete Kappe. Sie zu erhalten, dauere lange. Dabei habe sich das Land NRW zum Ziel gesetzt, bis 2030 11.000 Wasserstoff-Lkw und -Busse auf die Straße zu bringen. Angesichts langer Genehmigungszeiten eine recht kurze Zeitspanne, gaben einige zu bedenken.