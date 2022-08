Brauchtum in Rheurdt : Kengener Schützen feiern ohne Grenzen

Rheurdt Mit dem Galaball ist das mehrtägige Schützenfest zu Ende gegangen. Für König Karl-Heinz Brauers ist ein Traum wahr geworden: Nach genau 50 Jahren ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten.

(sabi) Einen glanzvolles Schützenfest hat die traditionsreiche St.- Johannes-Bruderschaft in Kengen gefeiert. Der Treffpunkt aller Aktivitäten war das Firmengelände des Landtechnik-Unternehmens Hellmanns. Als Höhepunkt galt am Montag der Galaball des Königs Karl-Heinz Brauers mit seiner Königin Monika Brauers und dem Minister Nils Ketelaers mit Katharina Brauers.

Bevor es allerdings mit befreundeten Bruderschaften zum Abend ins Festzelt ging, sorgte der Umzug der Schützen mit dem Trommlercorps der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt durch die Bauernschaft Kengen schon für Vorfreude. Angeführt vom Rheurdter Spielmannszug genossen König Kalle und sein Minister Nils Ketelaers das Bad in der Menge. Beide ließen sich in Trikes fahren.

Brauchtum in Rheurdt : „Kalle“ Brauers ist König in Kengen

Spannend hatte sich bereits das Königsschießen im Juni gestaltet. Für König Kalle ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Mit dem 599. Schuss holte er den Vogel von der Stange. Beim außergewöhnlichen, dem sogenannten goldenen Schuss, fiel dabei sowohl der linke Flügel wie auch der Korpus. „Vor genau 50 Jahren war mein Vater König. Das war meine Motivation. In diesem Jahr hat einfach alles gepasst“, freute sich die 49-jährige Majestät am Montag. Nach drei Jahren Regentschaft löst Karl-Heinz-Brauers König Heiko Arden ab und wird ebenfalls drei Jahre das Zepter schwingen. „Ein solches Fest nach der Coronazeit auszurichten, war eine Herausforderung. Alle haben mit angepackt. Die Nachbarschaft hat vorbereitet und gekränzt. Die Vorstandsmitglieder und ihre Frauen haben unterstützt und entlastet. Der Zusammenhalt untereinander ist stark“, so König Kalle. Entsprechend gut passte das Motto „Feiern ohne Grenzen“. Lob und Anerkennung fand das Festprogramm mit Schlagerparty und Kabarettabend.