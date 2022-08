Politik in Meerbusch : Grünen-Vorsitzender zurückgetreten

Politik in Meerbusch

Meerbusch Jürgen Peters steht nicht mehr an der Spitze der Meerbuscher Grünen, Grund sind persönliche Uneinigkeiten. Seine politische Arbeit für die Partei setzt Peters fort.

(male) Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat der Stadt Meerbusch , Jürgen Peters ist von seinem Amt zurückgetreten. Bereits am vergangenen Samstag erklärte der 68-jährige Peters auf deiner Sonderfraktionssitzung der Grünen seinen Rücktritt. Auf Nachfrage erklärt Peters, dass es sich hierbei um einen langen Prozess gehandelt habe. Dabei ging es nie um Sachthemen. Vielmehr habe die Fraktion in Sachthemen immer Einigkeit bewiesen. Doch innerhalb der Fraktion sei es zwischen zwei Gruppen zu Konflikten gekommen. Gespräche und schließlich ein Mediationsverfahren hätten nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. „Ich hatte die Mehrheit der Fraktion nicht mehr hinter mir, deshalb bin ich zurückgetreten“, sagt Jürgen Peters.

Seit 36 Jahren ist er in der Partei der Grünen, war dreizehn Jahre lang ihr Parteivorsitzender und seit 18 Jahren ist er Fraktionsvorsitzender für Meerbusch. „Mit dem gemeinsam Erreichten bin ich sehr zufrieden. Auch die starken Wahlergebnisse haben uns immer in unserer Arbeit gestärkt“, sagt Peters.

Aber dieser lange, konfliktträchtige Prozess innerhalb zweier interner Gruppen habe zu seinem Entschluss geführt. „Ich habe nach dem Mediationsverfahren, dem wir uns unterzogen haben, eine Verbesserung empfunden und war sehr erstaunt, das das Verfahren von der anderen Seite anders bewertet wurde“, resümiert Peters. Es sei eine schwere Entscheidung für ihn gewesen. Aber er werde natürlich weiterhin in Rat und Fraktion, in der Politik und in der Ausschussarbeit auf den Gebieten Planung und Mobilität für seine Partei aktiv sein. „Ich kann gar nicht anders“, sagt der Rentner, der freiberuflich als Berater tätig ist.