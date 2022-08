Abenteurerin aus Meerbusch : Grenzerfahrung auf dem Atlantik

19 Tage war Silke Reuter mit ihrer Crew unterwegs, von St. Martin zu den Azoren. Die Reise war für die Osteratherin eine Grenzerfahrung, die auch ihr Leben an Land prägt. Foto: RP/Silke Reuter

Meerbusch Silke Reuter aus Osterath ist in 19 Tagen von der Karibik zu den Azoren gesegelt. Die Erfahrungen, die sie von diesem Abenteuer mitgebracht hat, nutzt die 52-Jährige in ihrem Job als systemischer Lifecoach.

Fast drei Wochen Wasser, so weit das Auge sieht – sonst nichts. Was für andere wie ein Schreckensszenario klingt, war für Silke Reuter die Erfüllung eines Lebenstraums. Mit einer insgesamt achtköpfigen Crew überquerte die Osteratherin jetzt den Atlantik. „Ich hatte diesen Wunsch schon als Studentin. Nun konnte ich den Trip endlich nachholen“, berichtet die 52-jährige Abenteurerin. Fast drei Jahrzehnte hatte sie zuvor nicht mehr viel Zeit auf einem Segelboot verbracht – und nun gleich ein solch langer Trip. „Viele habe mich für verrückt gehalten. Doch ich wusste, dass ich das kann und keine Zeit verlieren will“, sagt Reuter.

Ihre Reise ins Ungewisse startete in der Karibik im Hafen Marigot auf der Insel St. Martin. An Bord gab es immer was zu tun: Steuern, Navigieren, Nachtwachen halten oder Reparaturen erledigen. „Langeweile kam nie auf“, berichtet Reuter. Jedoch habe sie auch viel Zeit gehabt, um über ihr Leben nachzudenken und zu reflektieren. Viele ihrer Gedanken schrieb sie auf. Der Verzicht auf Luxus fiel der Osteratherin nicht schwer – im Gegenteil, sie genoss die Stille und die Weite des Horizonts. „Wir Menschen sind es nicht mehr gewohnt, einfach mal nichts zu tun. Doch ich fand es extrem wohltuend, einfach nur aufs Wasser zu schauen “, sagt Reuter.

Info Abenteurerin und Lifecoach aus Osterath Person Silke Reuter ist 52 Jahre alt und stammt aus Osterath. Nach einem Studium im Kommunikationsdesign und Arbeit in der Eventbranche hat sie sich zum Coach ausbilden lassen und hilft seither Menschen in schwierigen Lebenssituationen Kontakt Weitere Infos gibt es im Internet unter www.silkereuter.com oder per E-Mail an silkereuter@me.com

Kontakt zur Außenwelt hatte Reuter in der gesamten Zeit nicht. „Alles war entschleunigt. Banale Dinge wie morgens eine Tasse Kaffee trinken erlebt man total intensiv“, berichtet sie. Rund um die Uhr mussten Aufgaben erledigt werden, deswegen war an erholsamen und ausreichenden Schlaf nicht zu denken. „Jeder Tag an Bord ist anders. Man legt sich dann hin, wenn es die Schichten und die Wetterverhältnisse zulassen. Anfangs war das anstrengend, doch man gewöhnt sich recht schnell daran“, sagt Reuter.

Als nach zehn Tagen auch noch der Schiffsmotor ausfiel, wurden der ohnehin schon wenig luxuriöse Alltag noch einmal verschärft. Von da an musste die Besatzung das Trinkwasser rationieren, auch Duschen war nicht mehr möglich. Reuter: „Minimalistischer kann man kaum leben, doch mich hat das nicht gestört. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichten muss, sondern fand es schön, nichts Überflüssiges bei mir zu haben.“

Als das Segelboot nach 19 Tagen am Hafen von Horta auf den Azoren einlief, sei sie glücklich gewesen, das große Ziel erreicht zu haben. „Es ist unglaublich, was so eine Reise mit einem macht. Es ist ein so krasser Perspektivwechsel, der das Leben nachhaltig verändert“, erzählt Reuter. So nahm sie wertvolle Erfahrungen mit, die sie jetzt in ihrem Job als systemischer Lifecoach nutzen kann. Die Osteratherin begleitet Menschen, die sich – sei es privat oder beruflich – zum Beispiel in einem Dilemma so blockiert fühlen, dass sie keine Entscheidung treffen können. „Beim Klären dieser inneren Konflikte stehe ich ihnen zur Seite und begleite Sie innerhalb des Coachingprozesses bei der Entscheidungsfindung“, erklärt Reuter. Ihre eigene Atlantiküberquerung vergleicht sie mit dem Lebensweg eines Menschen. „Egal, ob mal ein Sturm aufzieht oder mal der Motor ausfällt. Wichtig ist es, dass man wieder auf Kurs kommt, um am Ende zum Ziel zu gelangen.“