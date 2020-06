Autodiebstahl in Büderich : Auffälliger VW-Bus gestohlen

Autodiebstahl in Büderich

Dieser tiefergelegte T6-Bus wurde in Büderich gestohlen. Foto: Polizei

Büderich Unbekannte haben in Büderich einen weiß-roten VW-Bus der Modellreihe T6 gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des auffälligen Fahrzeugs machen können.

(RP) In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 12.40 Uhr, haben Unbekannte von einem Stellplatz an der Neustraße in Büderich einen auffälligen VW-Bus mit dem Kennzeichen NE-WB1058 gestohlen. Das tiefergelegte Fahrzeug der Modellreihe T6 ist bicolorfarben (weiß, unterhalb der Scheiben rot) und hat eine Dachreling aus Chrom. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Transporters (Erstzulassung 2018) geben können, melden sich unter Telefon 02131 3000.