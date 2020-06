Betreuung in Meerbusch : „Für Kinder war das eine irritierende und belastende Situation“

Betreuung in Meerbusch

Tagesmutter Angelika Schumann kann mittlerweile wieder mit den Kindern den Spielplatz an der Insterburger Straße besuchen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Die Vorsitzende des Meerbuscher Vereins „Tagesmütter“ berichtet vom Lockdown in der Corona-Krise. Sie hätte die Kinder lieber weiter betreut. Die Kommunikation mit der Stadt Meerbusch verlief auch während der Krise sehr gut.

Seit der zweiten Juni-Woche haben Tageseltern wieder ihre reguläre Betreuung aufgenommen. Wie sich die vergangenen Wochen und Monate in der Tagespflege und bei Kindern und Familien ausgewirkt haben, berichtet Angelika Schumann. Sie betreut als Tagesmutter in Meerbusch fünf Kinder und ist Vorsitzende des Vereins „Tagesmütter“.

Angelika Schumann Ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass die Tagespflege geschlossen wird. Wir sind die kleinste Einheit: Eine Tagesmutter oder ein -vater betreut fünf Kinder, kommt eine weitere Tagespflegeperson dazu, sind es bis zu neun Kinder. Da kann man die Infektionswege sehr schnell nachvollziehen. Es war eine surreale Situation, mit vielen Fragen und Unsicherheit.

Schumann Für sie war das eine irritierende und belastende Situation. Vielleicht nicht von Anfang an, aber als die Zeit immer länger wurde. Ein Kind, das ab dem ersten Lebensjahr viele Stunden in der Woche von einer Tagespflegeperson betreut wird und mit den anderen Kindern spielt, versteht nicht, warum das auf einmal - für immer? - vorbei ist. Viele Eltern berichteten, dass die Kinder schlecht geschlafen haben und unausgeglichen waren.

Schumann Ich kann nur für mich sprechen: Ja, ich hätte es vorgezogen. Den Eltern, die im Homeoffice arbeiten konnten, hätte man damit viel Druck nehmen können. Betreuung und Arbeit unter einen Hut zu bekommen, ist extrem schwierig. Spätestens ab dem Zeitpunkt, zu dem gelockert wurde, hätte man die Kindertagespflege als kleinste Betreuungseinheit wieder öffnen sollen. Die Kontaktsituation ist übersichtlich und gut nachzuvollziehen. Wenn eine Infektion auftreten würde, könnte man schnell isolieren. Sollte es eine zweite Welle geben, fände ich es gut, in der Tagespflege weiter zu betreuen.

Waren Kinder bei Ihnen in der Notbetreuung?

Schumann Ein zweijähriges Kind habe ich drei Wochen alleine betreut. Zum Glück leben wir in Meerbusch, der Stadt im Grünen, und das Wetter war gut. Wir haben während dieser Zeit viele Ausflüge gemacht, denn die Spielplätze waren ja geschlossen. Wenn wir unterwegs waren und zufällig andere Kinder aus der Gruppe getroffen haben, wollte das Kind wissen, warum die anderen nicht mitkommen können. Wie erklärt man das? Als die Notbetreuung ausgeweitet wurde, kamen noch weitere Kinder dazu. Zuletzt, das war am 8. Juni, durfte dann ein zweijähriges Kind wiederkommen. Diese Rückkehr, gestaffelt nach Alter, macht in meinen Augen keinen Sinn.