Tennis in Meerbusch : TV Osterath zieht gegen den Titelfavoriten den Kürzeren

Der TV Osterath hat auch sein zweites Saisonspiel in der Tennis-Niederrheinliga verloren. Gegen den Titelfavoriten Solinger TC zog er mit 3:6 (2:4) den Kürzeren. „Wir haben uns gegen diesen starken Gegner achtbar aus der Affäre gezogen. Viel mehr war nicht drin“, sagt Trainer Luis Elias. In der ersten Einzel-Runde geriet der TVO mit 1:2 in Rückstand. Mark-Alexander Kepler konnte gegen den Franzosen Romain Arneodo nichts ausrichten und verlor mit 2:6 und 0:6. Ebenso deutlich mit 2:6, 1:6 musste sich Pascal Müller an Position sechs Nico Mertens geschlagen geben. Einen überraschenden Punktgewinn fuhr an Position vier Pascal Wilkat ein. Er schien gegen Moritz Poswiat nach dem erstem Satz (1:6) schon auf der Verliererstraße zu sein, kämpfte sich aber zurück und entschied die Partie mit 6:4 und 10:6 für sich. „Pascal hat sich richtig in das Match reingebissen und ist belohnt worden“, so Elias.