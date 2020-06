Diebstahl in Erkrath : Chopper aus Garage geklaut

Diebstahl in Erkrath

Erkrath Die Polizei sucht nach einem schwarzen Chopper-Cruiser-Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen ME-KA88. Das Fahrzeug wurde aus einer Tiefgarage in Erkrath geklaut. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch zu keinem positiven Ergebnis.

In der Zeit vom Sonntagabend, 14. Juni, 22 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen des 15. Juni, 8 Uhr, verschwand aus einer Tiefgarage an der Schildsheider Straße im Erkrather Ortsteil Hochdahl ein schwarzes Motorrad der Marke Kawasaki. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zunächst widerrechtlich Zugang zur Tiefgarage in Höhe des Hauses Nr. 21. Hier wurde eine vergitterte Einzelgarage gewaltsam geöffnet.