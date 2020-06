Abiturienten 2020 : Das sind die Abiturienten 2020 am Mataré Gymnasium

Mit ausreichend Abstand haben sich die Abiturienten 2020 auf ihrem Schulhof für das Foto aufgestellt. Auch während der Feier galten die Corona-Hygieneregeln. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Büderich Der Abiturjahrgang 2020 am Städtischen Mataré-Gymnasium.Europaschule in Büderich hat am 20. Juni auf dem Schulhof seine Zeugnisse überreicht bekommen. Von den 80 Schülerinnen und Schülern haben sechs die Bestnote 1,0 erreicht.

Folgende 80 Schülerinnen und Schüler haben am Städtischen Mataré-Gymnasium.Europaschule in Büderich ihr Abitur bestanden:

Ahl Nicolas, Arndt Johanne, Baser Aleyna, Becker David, Blinken Jan, Blombach Fabian, Blum Victoria, Bonsch Sina, Büscher Louisa, Cramer Ben, Dobrosch Philipp, Duran Dilay, Ebel Marleen, Eul Lennart, Fingerhut Julius, Fischer Elena, Freyer Moritz, Garten Finja, Giousouf Mert, Girnth Marius, Goncalves Braga Marc, Gourevich Hannah, Grasmugg Luca, Hage Maik, Halfmann Quentin, Hammans Leonard, Hartweck Ruben, Hassan Nadine, Hörnke Schubert Julia, Janssen Melvin, Kempken Niclas, Klausmeier Victor, Kleinau Antonia, Knein Lorena, Knorr Gabriele, Kobusch Lucas, Kolz Alessandra, Königs Philip, Krause Saskia, Kummer Alexander, Martens Marlon, Martin Sophie, May Joshua, Meng Mulan, Menz Sebastian, Mirkin Philipp, Modlich Alexander, Modlich Anna, Mulch Rebecca, Nieberding Anton, Oehme Moritz, Oeliden Robin, Omerbegovic Ena, Palikuca Leon, Pruss Alina, Reuter Jakob, Rippers Dominik, Schleicher Oskar, Schwarz Laura, Schwarz Leonard, Sfarzetta Delgado Isabel, Sommer Anna, Soufi Amine, Spenst Milena-Marie, Stolle Anna, Svoboda Fynn, Terörde Marie, Thielmann Mara, Tieke Pia, Ulmen Philipp, Unterschwaiger Janina, Uyar Emre, von der Beeck Katharina, von Zittwitz Lenny, von Zittwitz Wilson, Weber Philip, Wickerath Thomas, Wolle Luca, Yamagata Jumpei, Zetzsche Johanna

(RP)