„Night of Light“ in Büderich : Altes Küsterhaus erstrahlt in Rot

Das Alte Küsterhaus in Meerbusch erstrahlte am Montagabend in Rot Foto: Isabelle von Rundstedt

Büderich In ganz Deutschland haben am Montagabend mehr als 7500 Gebäude rot geleuchtet. Die Aktion „Night of Light“ soll als Warnsignal für die schlechte Situation der Veranstaltungsbranche dienen. Durch die Corona-Krise stehen viele beliebte Orte und unzählige Existenzen auf dem Spiel.

Mit rot angestrahlten Gebäuden in ganz Deutschland wurde in der „Night of Light“ auf vom Aussterben bedrohte Branchen aufmerksam gemacht. Auch das Alte Küsterhaus in Büderich gehörte dazu. Dazu erklärt Isabelle von Rundstedt: „Wir möchten Zusammenhalt zeigen und an das kulturelle Leben erinnern, das hart getroffen und fast stillgelegt ist.“ Die Kunsthistorikerin hat das Kulturprogramm in den vergangenen zwei Jahren hier neu aufgebaut und bedauert: „Jetzt passiert nichts und wir wissen auch nicht, wie es im Herbst weitergeht.“ Sie möchte mit der Beteiligung an der Aktion dazu beitragen, dass das Interesse an freischaffenden Künstlern und der Veranstaltungsbranche nicht nachlässt: „Die Kultur bezahlt einen hohen Preis.“