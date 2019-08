Eröffnung im September : Ein neues Tanzstudio für Lank-Latum

Im September eröffnet in Lank-Latum das Tanzstudio Danza. Die kreative Schule bietet einen Mix aus Ballett, Modern Dance und Fitness.

Schatz war sehr glücklich, als sie in ihrem alten Heimatort das Wohnhaus fand, das sie zu einem Tanzstudio umbauen konnte. „Ich habe sehr lange gesucht und bin dann aus Zufall auf die Immobilie gestoßen.“ In Tönisvorst hat sie schon eine Tanzschule. Mit zwei kleinen Kindern sei es jedoch sehr anstrengend, jeden Tag dort zu sein, besonders, da die meisten Kurse nachmittags sind, wenn der Kindergarten vorbei ist. „Es war mir aber eine Herzensangelegenheit, den Job weiterzumachen“, sagt die leidenschaftliche Tänzerin. Und so ging es nach Lank. In Zukunft wird sie nur noch einen Tag in Tönisvorst sein und vier Tage im neuen Studio.

Informationen unter Tel: 02150 9686161 oder 0176 31006379 oder per E-Mail: info @studio-danza.de. Eine Homepage ist gerade in Bearbeitung.

Die zehn engagierten Tanz- und Fitnesspädagogen, die bei Danza arbeiten, darunter auch zwei Azubis, kennen sich schon zum größten Teil und sind ein eingespieltes Team. „Wir sind immer füreinander da und fühlen uns hier wie zu Hause. Das wollen wir auch im Unterricht transportieren. Jeder soll sich hier wie zu Hause fühlen“, so die Meerbuscherin. Dazu trägt auch die Location bei. Durch die Glasfront des Tanzraumes schaut man in einen großen Garten, in dem es aus einem Teich plätschert. „Dort möchten wir gerne auch Outdoor-Yoga und Work­outs anbieten. Natürlich muss erst alles kindersicher gemacht werden. Das steht an erster Stelle“, erzählt Schatz. Überhaupt tanzt Schatz sehr gerne mit ihren Schülern außerhalb der vier Wände. „Wir gehen öfter nach draußen und haben schon am Rhein oder auch in der Stadt getanzt.“