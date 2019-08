Neue Kurse in der Volkshochschule : Herbstprogramm der VHS Meerbusch

Ute Piegeler, Beatrice Delassalle-Wischert, Berthold Grebe und Oliver Kuller (v.l.) haben das Programm für das neue VHS-Semester vorgestellt. Foto: Verena Bretz

Immer mehr Bürger buchen Kurse bei der Volkshochschule. Bei den aktuellen Anmeldezahlen gibt es schon jetzt ein Plus von 315 Teilnehmern. Am 20. September ist die „Erste Lange Nacht der Volkshochschulen“ zum 100. Geburtstag.

Lachyoga oder Physik, Opernbesuch oder Cremes anrühren: So vielfältig wie die Interessen der Meerbuscher ist auch das neue Programm, mit dem die Volkshochschule Meerbusch in den Herbst startet. „Das Angebot der VHS soll alle Altersschichten in der Stadt ansprechen und begeistern“, sagte Ute Piegeler, Leiterin des Fachbereichs Kultur, Schule und Sport, bei der Präsentation des Semesterprogramms. „Die VHS soll zudem Treffpunkt sein für Menschen mit gleichen Interessen.“

Gelingen soll das beispielsweise mit Exkursionen zum Thema Politik und Kultur, mit Workshops in Sachen Sport, Kunst, Gesundheit, Genuss, Musik und Sprache, mit Vorträgen und Expertentipps und mit gemeinsamen Ausflügen in die Oper und ins Theater. „266 Kurse sind geplant“, sagt VHS-Leiterin Beatrice Delassalle-Wischert. „Das sind etwas weniger als im vergangenen Semester. Denn wir haben das Ziel, dass wirklich alle Kurse laufen.“

Info Erste Lange Nacht der Volkshochschulen Wann Freitag, 20. September ab 19 Uhr Wo VHS Meerbusch, Hochstraße 14 in Osterath Was Schnupperangebote, Gespräche, Tanzshow „Nocha latina“ Anlass 100 Jahre VHS

Die Angebote der Volkshochschule Meerbusch kommen gut an bei den Bürgern, berichtete die Leiterin mit Blick auf das abgelaufene Semester. Im Vergleich zum vorherigen Semester haben im ersten Halbjahr dieses Jahres 1402 Teilnehmer mehr einen Kursus bei der VHS Meerbusch gebucht. Das ist ein Plus von mehr als 46 Prozent. Besonders die Kompakt-Kurse und Wochenend-Workshops waren sehr beliebt. „Der Trend geht eindeutig hin zu Einzelveranstaltungen“, sagt Ute Piegeler. „Die Leute wollen sich oft nicht über mehrere Wochen binden, sondern stellen sich ihr individuelles Portfolio aus einzelnen Angeboten zusammen.“

Erfolgreich und meist ausgebucht waren zuletzt aber auch die Kombi-Kurse aus Sprache und Kulinarik, die Ferienakademie, die Junge VHS, das Europa-Kunstprojekt sowie die Reisevorträge und die Sprachkurse für Zugereiste. „Sämtliche Angebote aus dem Gesundheitsbereich sind sowieso ein Dauerbrenner“, so Delassalle-Wischert. Das musste auch Ute Piegeler feststellen, die nur mit viel Glück noch einen Platz in einem der begehrten Yoga-Kurse bekommen hat.

Auch für das neue Herbstprogramm gibt es schon wieder viele Anmeldungen. „Wir verzeichnen bereits jetzt 315 Anmeldungen mehr als im entsprechenden Semester des Vorjahres“, freut sich Beatrice Delassalle-Wischert. Sie und ihr Team, zu dem Berthold Grebe und Oliver Kuller gehören, setzen im neuen Semester auf Bewährtes, ergänzt durch zahlreiche neue Angebote: „Wir möchten den Bürgern nicht nur wohnortnah ein besonderes Programm anbieten, sondern gehen auch dorthin, wo es interessant ist, beispielsweise nach Düsseldorf in den NRW-Landtag oder in die kunstvoll gestalteten U-Bahn-Stationen der Wehrhahn-Linie“, kündigt Berthold Grebe an. Zum Thema Digitalisierung gibt es mehrere Angebote speziell für Ältere, etwa zu den Themen Reiseplanung im Internet und Fotos archivieren.

Der Kompakt-Kursus Pilates und Qi-Gong ist als „kleine Auszeit im Advent“ gedacht und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, beides kennenzulernen. Grebe: „Wer Spaß daran findet, kann dann in einem fortlaufenden Kursus weitermachen.“ Ebenfalls neu im Bereich Gesundheit sind Workshops, in denen Cremes und Salben selbst hergestellt werden.

Oliver Kuller, der für den Bereich Kultur zuständig ist, kündigt Exkursionen unter anderem nach Utrecht, Gent und Frankfurt an. „Die Studienfahrten sind immer extrem bleibt, deshalb haben wir diesen Bereich ausgebaut“, sagt er. Wieder neu ins Programm aufgenommen wurden die Theaterbesuche. „Wir verstehen uns dabei nicht als reine Ticketverkäufer, sondern bieten ein ansprechendes Rahmenprogramm an“, so Kuller. Seine Beobachtung: „Viele Menschen erleben Kultur am liebsten gemeinsam in der Gruppe.“ Entsprechend viel Zulauf erhofft er sich auch für das Fotoforum; dort gehen die Teilnehmer gemeinsam auf Foto-Exkursion.