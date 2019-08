Sporttrend aus Japan : Slow-Jogging startet in Strümp

Wolfgang Eirmbter (r.) startet in der nächsten Woche mit dem ersten Slow-Jogging-Training. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Ein neuer sportlicher Trend aus Japan kommt auch nach Meerbusch. Die Methode: langsam laufen, die Gelenke schonen und trotzdem fit werden. Lauftrainer Wolfgang Eirmbter bietet einen Kursus ab 3. September an.

Von Christoph Baumeister

Sport treiben und dabei die ganze Zeit lächeln. Unmöglich? Nicht, wenn es nach dem japanischen Sportphysiologen Hiroaki Tanaka geht. Der im vergangenen Jahr verstorbene Laufguru startete in seinem Heimatland das „Genusslaufen“.

Ein Trend, der mehr und mehr nach Europa kommt. Auch der SSV Strümp greift das neue Konzept auf, bei dem auf gelenkschonende Weise der sanfte Einstieg in den Laufsport ermöglicht wird. „Diese Art der Fortbewegung eignet sich für jeden, der sich durch Bewegung fit halten und etwas für seine Gesundheit tun möchte“, erklärt Lauftrainer Wolfgang Eirmbter, der den 13-wöchigen Kursus leitet. Nach den drei Monaten würden alle Teilnehmer in der Lage sein, mit Slow Jogging mindestens eine halbe Stunde am Stück durchzulaufen. Die Geschwindigkeit werde so gewählt, dass sie jeder mit einem Lächeln absolvieren könne.

Info Wichtig sind die richtigen Schuhe für diesen Sport Termin Das erste Training des 13-wöchigen Kursus steigt am Dienstag, 3. September, um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt Start und Ziel ist auf dem Sportplatz des SSV Strümp am Fouesnantplatz 4. Trainiert wird zweimal pro Woche. Kosten Die Kursgebühr beläuft sich auf 20 Euro. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre, die Teilnehmerzahl der Gruppe ist begrenzt. Kontakt Infos erteilt Lauftrainer Wolfgang Eirmbter per Telefon unter 0171 33 83 463.

Der entscheidende Unterschied zum Joggen ist aber nur vordergründig das Tempo. Viel wichtiger: Statt wie beim schnellen Laufen zuerst mit der Ferse aufzukommen, setzt der Slow Jogger mit leicht gebeugten Knien mit dem Mittel- oder Vorfuß auf. „Durch diese Art zu laufen werden Knie, Hüften und Wirbelsäule deutlich weniger belastet“, sagt Eirmbter. Dass die Läufer nicht ganz so schnell vorankommen, liegt auch an der hohen Schrittfrequenz. „Man sollte viele kleine Schritte machen, mindestens 180 pro Minute“, erklärt Eirmbter. Um kein hohes Tempo aufzubauen, laufe man zudem mit aufgerichtetem Körper, die Schultern seien locker und die Arme schwingen angewinkelt mit.

Angst, dass sie durch das Slow Jogging keinen echten Trainingseffekt erzielen, müssen Neueinsteiger nicht haben. Genau wie beim normalen Joggen werden Kalorien verbrannt und der Puls in die Höhe getrieben. Entsprechend eignet sich der Sport auch für die Ausdauer und zum Abnehmen. „Mit der Zeit wird jeder Teilnehmer fitter“, sagt Eirmbter. In seinem Heimatland machte Hiroaki Tanaka unzählige Menschen zu begeisterten Slow Joggern. Sogar das japanische Kaiserpaar praktiziert Tanakas Genusslaufen als Gesundheitsvorsorge. Ob sich dieser Trend auch in Meerbusch durchsetzen wird? „Noch ist diese Methode in Deutschland recht unbekannt, aber ich bin sicher, dass sie sich auf Dauer auch hier etablieren wird“, meint Eirmbter.