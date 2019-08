Sabine Scheffler ist erste Schützenkönigin : Die Königin wird proklamiert

Sabine Scheffler wurde die erste Schützenkönigin in Strümp, an ihrer Seite steht ihr Mann Jens. Foto: RP/Schützen Strümp

Sabine Scheffler fiebert dem Strümper Schützenfest entgegen.

Die nehmen bereits seit 1953 am Schützenfest teil – als Gäste. Von der Vollmitgliedschaft bis zum Vogelschießen war der Schritt für die Willicherin dann nicht mehr weit. Eine gute Truppe und die Erfahrungen an der Seite von Ehemann Jens, der 2007 Minister und 2014 König in Schiefbahn war, reichten aus, um das bis vor kurzem Undenkbare in greifbare Nähe zu rücken. Dennoch war es eine spontane Entscheidung, im vorigen Jahr tatsächlich zu schießen, als kein Mann bereit war, auf den Vogel anzulegen. Mit ihren heutigen Ministerinnen Uschi und Andrea Kamp schoss Sabine Scheffler im fairen Wettstreit und erlegte zum Schluss den Holzadler. Damit wurde sie zwar nicht zur ersten Schützenkönigin in Meerbusch, aber immerhin zur ersten in Strümp, die auch ein eigenes Schützenfest feiern kann.