Kriminalität in Meerbusch : Polizisten beenden illegales Glücksspiel-Treffen

Am Freitagabend haben Polizisten in einem Haus an der Meerbuscher Straße ein illegales Glücksspiel-Treffen beendet . Mindestens zehn Personen sollten sich nach Angaben eines Zeugen in der Wohnung aufhalten, bei der es sich um eine buchbare Unterkunft eines Online-Portals handelt. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an und überraschten die anwesenden Männer und Frauen in geselliger Runde. Die Veranstaltung beendeten die Ordnungshüter sofort. Pokerutensilien, geringe Mengen Amphetamin und Bargeld in größerer Menge wurden sichergestellt. Die Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 45 Jahren waren aus mehreren umliegenden Städten zu dem Treffen angereist.