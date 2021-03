Lärmschutz in Meerbusch : Ab sofort gilt nachts in der Büdericher Orstdurchfahrt Tempo 30

Ab sofort gilt nachts in der Büdericher Orstdurchfahrt Tempo 30

Lärmschutz in Meerbusch

Büderich Das nächtliche Tempolimit ist Teil des sogenannten Lärmaktionsplans der Stadt Meerbusch. Auch die Feinstaubbelastung soll mit Tempo 30 sinken. In Lank-Latum gilt eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung bereits.

(RP) Die Anwohner von Moerser, Düsseldorfer und Neusser Straße haben ab sofort nachts mehr Ruhe vor Autolärm. In der Büdericher Ortsdurchfahrt gilt nun von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens Tempo 30. Entsprechende Schilder hat der Landesbetrieb Straßen NRW jetzt entlang der Strecke aufgehängt. Die nächtliche Verkehrsberuhigung ist Teil des sogenannten Lärmaktionsplans der Stadt Meerbusch. Im Dezember 2018 hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, das Konzept mit Beteiligung der Bürgerschaft fortzuschreiben und systematisch weitere Maßnahmen zur Lärmminderung in Meerbusch vorzubereiten.

Die Möglichkeiten der Stadt, Lärm zu vermindern, sind jedoch begrenzt. Insbesondere was Autobahn-, Bahn- und Fluglärm betrifft. Wesentlicher Punkt des Plans ist daher die Empfehlung, den Blick auf innerörtliche Hauptverkehrsstraßen zu richten und dort zum Schutz der Anwohner Tempo 30 einzuführen. Auf der Uerdinger Straße in Lank (ab Claudiusstraße) ist das bereits realisiert, jetzt kam Büderich an die Reihe.