Kriminalität in Meerbusch : Betrunkener attackiert Polizisten

Strümp Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Donnerstag in Strümp einen Polizisten bei einer Geschwindigkeitskontrolle angegriffen hat. Der Polizist wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Am frühen Donnerstagabend hat ein unbekannter Mann einen Polizisten angegriffen, der in Strümp den Verkehr kontrollierte. Der Beamte hatte bereits am Nachmittag gegen 16.15 Uhr an der Kreisstraße 9 (Bergfeld) in Strümp ein mobiles Messgerät aufgebaut und sein ziviles Polizeiauto am Rand der Fahrbahn an einem angrenzenden Feldweg abgestellt.