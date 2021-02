Soldaten helfen in der Corona-Krise : Bundeswehr unterstützt den Kreis in 31 von 46 Altenpflegeheimen

Bereits im November sind die ersten Bundeswehr-Soldaten im Kreisgesundheitsamt angekommen. Foto: RKN

Meerbusch/Rhein-Kreis Neuss Anfang November haben die ersten Bundeswehr-Soldaten im Kreisgesundheitsamt ihren Einsatz begonnen. Zahlreiche Helfer in Uniform und Zivil folgten. Zurzeit sind außerdem in 31 von 46 Altenpflegeheimen im Rhein-Kreis Neuss Einsatzkräfte der Bundeswehr im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus tätig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zurzeit sind in 31 von 46 Altenpflegeheimen im Rhein-Kreis Neuss Einsatzkräfte der Bundeswehr im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus tätig. Sie unterstützen das Pflegepersonal der Seniorenzentren voraussichtlich bis zum 31. März bei den Antigen-Schnelltests von Mitarbeitern und Besuchern, auch Point-of-Care- oder PoC-Tests genannt.

Insgesamt entlasten 79 Soldatinnen und Soldaten die Pflegekräfte zum überwiegenden Teil an sieben Tagen die Woche. „Die Bundeswehr ist eine starke und zuverlässige Hilfe in unserem Corona-Team und ein wichtiger Baustein im Bemühen um eine schnellstmögliche Nachverfolgung und Unterbrechung der Infektionsketten“, so Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Die Kooperation geschieht in Zusammenarbeit des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr unter Leitung von Oberstleutnant Lothar Peschges mit dem Krisenstab des Rhein-Kreises Neuss, dem Kreisdirektor Dirk Brügge vorsteht. Truppensteller sind das ArtillerieLehr-Bataillon 325 aus Munster in der Lüneburger Heide, das Aufklärungsbataillon 7 aus Ahlen im Münsterland und das Versorgungsbataillon 142 aus Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern.