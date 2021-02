Meerbusch : Fünf Millionen für den Offenen Ganztag

Meerbusch Auf der Basis einer Studie plant die Stadt, die Ganztagsbetreuung auszuweiten und zu modernisieren. Für die umfassende Digitalisierung der Verwaltung einschließlich einer Meerbusch App soll ein Konzept erarbeitet werden.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Rats gehört es, den städtischen Haushalt zu beraten und zu verabschieden. Denn dabei werden die Weichen gestellt, wofür die Stadt Geld investiert und wo nicht. Angesichts der Infektionsrisiken in der Pandemie hatten die Politiker sich Zurückhaltung auferlegt. Der Rat tagte in halber Besetzung, die Beratungen fanden zunächst virtuell statt, ein Großteil der Anträge wurde in zwei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses diskutiert. Verabschiedet wurde der Haushalt mit breiter Mehrheit und nur einer Gegenstimme der AfD.

Zu den wichtigen Vorhaben, die in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, zählt der Ausbau des Ganztags. „Die pädagogischen Anforderungen und die Nachfrage sind gestiegen“, sagt Werner Damblon (CDU). Wie das Angebot optimiert werden kann, soll vorab eine Studie darlegen mit Kosten in Höhe von 300.000 Euro. Von den Ergebnissen hängen weitere Ausgaben und Planungen auch bei den Schulbauten ab, wie der Sanierung der Mauritius-Schule und dem Neubau von Mensa sowie Aula der Pastor Jacobs-Schule. „Wir investieren mehr als fünf Millionen Euro in den Offenen Ganztag. Über die nächsten Jahre werden es zehn bis 20 Millionen Euro sein“, so Damblon.