Politik : Geänderter Zuschuss für Meerbuscher Tageseltern

Das Symbolfoto zeigt Tagesmütter beim Ausflug. In Meerbusch sollen die Mietkostenzuschüsse neu geregelt werden. . Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Kindertagespflegen in Meerbusch sollen einen kindsbezogenen Mietkostenzuschuss erhalten. Darüber sind nicht alle glücklich.

Der Mietkostenzuschuss für Kindertagespflegeeinrichtungen in Meerbusch soll neu geregelt werden. Das hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Die Regelung betrifft Großtagespflegeeinrichtungen sowie Tagespflegepersonen, die die Kinder nicht zu Hause betreuen, sondern dafür eigens Räume angemietet haben. Bisher hat die Stadt jeweils 50 Prozent der Warmmiete beigesteuert. Bei Tagespflegepersonen mit eigens angemieteten Räumen wurde monatlich maximal 220 Euro beigesteuert, bei Großtagespflegen maximal 400 Euro. Das soll sich jetzt ändern.