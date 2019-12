Thema im Schulausschuss : Martinus-Schule muss Schüler abweisen

Der Umbau des Schulgeländes rund um die Martinus-Schule ist in vollem Gange. Erst vor gut einer Woche war wieder ein Bau-Aktionstag, bei dem Kinder, Eltern und Lehrer mit angepackt haben. Foto: Daniel Schrader

Ab dem Schuljahr 2020/2021 bringt ein Bus Kinder ab Bösinghoven zu den Grundschulen nach Lank. Im Offenen Ganztag erhalten von den 366 Anmeldungen 116 Mädchen und Jungen keinen Platz.

An den acht Meerbuscher Grundschulen laufen die Planungen für das neue Schuljahr 2020/21. Bislang wurden bereits 555 i-Dötzchen für den Schulstart im kommenden Sommer angemeldet. Wie aus einer Informationsvorlage der Stadt für den Schulausschuss am morgigen Dienstag hervorgeht, zählen zu den Anmeldungen auch 26 Kinder aus Nachbarstädten, die meisten von ihnen aus Krefeld, die traditionell die Lanker Grundschulen besuchen.

Erneut ist an manchen Schulen die Nachfrage nach Plätzen größer als das Angebot. Denn nachdem in Strümp und Bösinghoven, aber auch in Büderich, eine Reihe von Neubauten entstanden sind, leben dort mehr schulpflichtige Kinder. Außerdem findet in Einfamilienhäusern der 1960er und 1970er Jahre ein Generationenwechsel statt, der dazu führt, das immer mehr junge Familien nach Meerbusch ziehen.

INFO 555 Anmeldungen für 590 Plätze Büderich St. Mauritius-Schule (73 Anmeldungen/56 Plätze), Brüder-Grimm-Schule (63/79), Adam-Riese-Schule (80/79), Strümp Martinus-Schule (89 Anmeldungen/79 Plätze) Osterath Eichendorff-Schule (56/56), Nikolaus-Schule (59/81) Lank Pastor-Jacobs-Schule (67/79), Theodor-Fliedner-Schule (68/81)

Die gestiegene Nachfrage macht sich auch an der Martinus-Schule in Strümp bemerkbar, an der 89 Kinder angemeldet wurden. Da die dreizügige Grundschule aber nur 79 Schüler aufnehmen kann, können zehn von ihnen dort keinen Platz bekommen. Sie haben nun die Möglichkeit, in Lank unterzukommen. Dort gibt es an der Pastor-Jacobs- und der Theodor-Fliedner-Schule noch jeweils 12 und 13 freie Plätze. Sie werden ab dem neuen Schuljahr ab Bösinghoven mit einem extra Bus zur Schule gebracht. „Für die Eltern entstehen dabei keine Kosten. Schülerspezialverkehr gibt es seit vielen Jahren aus den Rheingemeinden in die Schulen nach Lank und Strümp und von Bösinghoven nach Strümp“, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Auch in Büderich gibt es einen Überhang: An der zweizügigen St. Mauritius-Schule stehen den 73 Anmeldungen nur 56 Plätze gegenüber. Freie Kapazitäten hat noch die Brüder-Grimm-Schule mit 16 offenen Plätzen. In Osterath hat die Eichendorff-Schule mit 56 Anmeldungen ihre maximale Aufnahmekapazität erreicht. Alle anderen Kinder aus dem Ortsteil werden die dreizügige Nikolaus-Schule besuchen, die noch 22 freie Plätze hat.

Für einen Platz im Offenen Ganztag hatten die Meerbuscher Familien Bedarf für 366 Plätze angemeldet. Allerdings stehen im kommenden Schuljahr nur 250 zur freien Verfügung. Nur an der Brüder-Grimm-Schule in Büderich wird eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. An allen anderen Schulen übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem.

Bei der Frage nach alternativen Lösungsmöglichkeiten für diejenigen, die keinen Platz gefunden haben, verweist die Stadt darauf, dass bei der Platzvergabe auf die Berufstätigkeit und deren Umfang bei den Eltern abgestellt wird. Mitunter helfe auch ersatzweise ein Betreuungsangebot bis 14 Uhr. „Vielen Anmeldungen erfolgen erst einmal rein vorsorglich für die OGS, und im Dialog mit den Eltern reicht dann eine Betreuung bis 14 Uhr“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. In vielen Einzelgesprächen versuchten Schulen und Betreuungsträger den Eltern zu helfen. Bisher sei dies auch immer wieder gelungen, auch wenn es mitunter nicht sofort der Wunschplatz gewesen sei.