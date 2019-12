Feuerwehreinsatz : Garage in Lank ausgebrannt

Garage in Lank ausgebrannt

Am Samstagabend haben in Lank 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Garagenbrand gelöscht.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr mussten gleich mehrere Meerbuscher Feuerwehreinheiten mit rund 40 Einsätzkräften nach Lank ausrücken. An der Linner Straße war in einer Garage aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer entstanden, das schnell auf die Einrichtung der Garage übergriff. Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr, den Brand innerhalb kurzer Zeit zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angeschlossene Einfamilienhaus zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.