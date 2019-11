Im Heimatmuseum Hitdorf : Wunderwelt aus Holz – mal groß, mal klitzeklein

Leverkusen Im Heimatmuseum von Hitdorf dreht sich dieser Tage alles ums Holz. Und drehen tut sich in dem kleinen Raum nahe dem Rhein tatsächlich viel.

Wenn sich Wolfgang Deppe und Rudolf Hoffmann in ihre eigene kleine Welt zurückziehen, dann fliegen die Späne. Es wird gesägt, geschnitzt und gehobelt. Die beiden Rentner stellen in ihrer Freizeit Kunstwerke aus Holz her. Besonders angetan haben es ihnen dabei die zu Weihnachten beliebten Holzpyramiden, die zumeist mehrere Stockwerke zählen und sich drehen.