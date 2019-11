90. Todestag : Johann Wirtz wäre fast ein Leverkusener geworden

Engagiert: Wirtz (2.v.l.) mit weiteren Mitgliedern des Kreisausschusses 1925. Foto: Stadtarchiv Leerkusen/Verwaltungsbericht des Kreises Solingen/Stadtarchiv Leverkusen/Verwaltungsbericht des Kreises Solingen

Die Gründung der Stadt Leverkusen am 1. April 1930 hat er nicht mehr erlebt, an den Vorbereitungen des Zusammenschlusses von Schlebusch, Wiesdorf und Rheindorf aber hat Johann Wirtz maßgeblich mitgewirkt.

Der letzte Gemeindevorsteher Rheindorfs starb am 15. November 1929. Fast 30 Jahre lang bis zu seinem Tod vor 90 Jahren war Wirtz Vorsteher der bis zum Zusammenschluss selbstständigen Gemeinde Rheindorf. Er führte die Verwaltungsgeschäfte „vorbildlich und zum Wohle aller“, wie die damaligen Zeitungen zum Tode Wirtz’ berichteten. Zu seiner Beerdigung sei ein „Trauergefolge“ gekommen, „wie es Rheindorf noch nicht erlebt“ hatte, zitiert Gert Nicolini (ehemaliger Leiter der städtischen Statistikstelle, auf „Stadtgeschichte Leverkusen“ die damaligen Medien.

Es verwundert nicht, denn Johann Wirtz hat in der Tat einiges bewegt: Der Bau der ersten Wupperbrücke zwischen Rheindorf und Bürrig fällt in seine Amtszeit, ebenso der Startschuss für die Elektrizitätsversorgung in dem Rheinort. Wirtz war auch an der Gründung der Rheindorfer Spar- und Darlehenskassse beteiligt. Er war ab 1906 Deichhauptmann des Deichverbandes Rheindorf-Bürrig-Wiesdorf und seit 1906 Mitglied des Kreistages. Die Liste seines Engagements geht weiter. Wirtz, Vater von zehn Kindern, war in der Kirchengemeinde St. Aldegundis ebenso aktiv wie bei den St. Sebastianus-Schützen.

Johann Wirtz starb vor 90 Jahren am 15. November 1929. Foto: Stadtarchiv Leverkusen

Die Rheindorfer dankten es ihm so: Im Herbst 1932 wurde die Unterstraße, an der Wirtz mit seiner Familie lebte im Haus mit der Nummer 1 wohnte, in „Johann-Wirtz-Straße“ umbenannt. Die Ehre war von kurzer Dauer. Ein Jahr später beantragte die NSDAP, die Umbenennung wieder rückgängig zu machen, denn die Ehrung entspreche nicht dem Wunsch der Allgemeinheit. Johann Wirtz war Mitglied der Zentrumspartei gewesen.

Erst 61 Jahre später, im Jahr 1994, wurde dem Rheindorfer wieder eine Straße gewidmet, eine kleine Stichstraße, der Johann-Wirtz-Weg, der von der „Schäferhütte“ abgeht.

Und noch ein Erinnerungsstück gibt es an den Mann, der mit dem Wiesdorfer Bürgermeister Heinrich Claes die Verhandlungen über die Zusammenlegung von Wiesdorf und Rheindorf führte und den Vereinigungsvertrag im Frühjahr 1929 unterzeichnete: Als sein Grab 2003 aufgelöst wurde, blieb der Grabstein erhalten. Dank Gert Nicolini ist er bis heute zu sehen. „Der Friedhofsgärtner hat mir erzählt, dass es für die Grabstätte von Johann Wirtz keinen Ansprechpartner mehr gibt und diese abgeräumt wird. Doch ich fand es sehr wichtig, dass wir ein Erinnerungsstück haben“, hatte Nicolini 2007 gegenüber unserer Redaktion angemerkt, als ein Platz für den Stein am Rande des Rheindorfer Friedhofs („Pützdelle“) gefunden war.