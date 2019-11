Senatorensitzung : KOK – statt Tresörchen ein „Hepp(y) End“

Opladen Das Komitee Opladener Karneval feiert seine neuen Senatoren, seinen neuen Orden als stilisiertes Handy und sein neues Mottolied.

Mit ungewöhnlich vielen Gästen startete das Komitee Opladener Karneval (KOK) am Donnerstag in die Session. Präsident Peter Rösgen und seine jecken Kollegen präsentierten einen „sehr zeitgemäßen Orden“, wie es Ex-KOK-Präsident Toni Blankerts formulierte. Zum Opladener Karnevals-Motto „www.alles von OP.de“ sang der „Motto-King“ Tillmann Loef sein Motto-Lied. Und KOK-Senatspräsident Mirco Rausch stellte vier neue Senatoren vor.

Wenn das KOK jeweils nach Rosenmontag sein nächstes Sessionsmotto austüftelt, kommt – als „Running Gag“ – seit Jahren ein Motto zur Sprache, das noch nie gewählt wurde: „Von deutschen Landen frisch auf den Tisch...“. Für diese Session setzen die Opladener Karnevalisten mehr auf die Zeit der Smartphones und des Internets.

Passend zu dieser modernen Auswahl wechselte das Komitee in einem fast revolutionären Schritt den Veranstaltungsort für den traditionellen Vorstellabend: Vom geschichtsträchtigen „Tresörchen“ unter der Sparkasse Opladen ging es diesmal in die private Party-Lounge „Hepp(y) End“ an der Bahnhofstraße 7a.