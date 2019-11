Ehrungen : 47 „Lise“-Medaillen für besonderes Engagement

Leverkusen Gleich 47 Schüler erklommen die Bühne im Lise-Meitner-Gymnasium, um ihre Ehrung entgegenzunehmen. Die Gymnasiasten wurden bei der „Lise-Verleihung“ für ihr Engagement geehrt.

Im Bereich „Kulturelles“ etwa für die künstlerischen Beiträge bei schulischen Veranstaltungen, in der Kategorie „Soziales“ für den Einsatz als Paten und Streitschlichter für Fünftklässler, als Schulsanitätsdienst und Medienscouts. Außerdem gab es „Lise-Oscars“ fürs Engagement bei der Projektwoche und in der Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus“. Den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt die Schule seit vergangenem Jahr. Und in der Kategorie „Intellektuelles und Fachliches“ wurden hervorragende schulische Leistungen geehrt. Zwölf Schüler nahmen die Medaillen und Urkunden in zwei Kategorien entgegen, vier sogar in drei Bereichen. Das sind Mira Trautwein, Leonie Eckardt, Albburona Jetishi und Timon Brombach.