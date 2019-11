Rauchmelder schlägt Alarm : Viel Rauch durch Schmorbrand auf Matratze

Bergisch Neukirchen Eine Heizdecke löste in einer Wohnung in Bergisch Neukirchen einen Schmorbrand aus. Der Rauchmelder reagierte. Die Nachbarn riefen die Polizei.

(LH) Gleich mehrere Notrufe alarmierten die Feuerwehr zu einem Einsatz am Freitagmorgen am Birkenweg in Bergisch Neukirchen. In einem Mehrfamilienhaus trat Rauch aus. Der Rauchmelder in der Wohnung hatte ausgelöst, so waren die Nachbarn aufmerksam geworden, die die Feuerwehr riefen. Einsatzkräfte klingelten klopften an der Tür der betreffenden Wohnung.