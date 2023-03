Das Wochenende bietet Kultur pur in Leverkusen Premieren-Fieber in Hitdorf

Das Erholungshaus verwandelt sich am Freitag in ein Revuetheater der 1920er. Das Wintergarten-Varieté aus Berlin ist mit „Golden Years“ zu Gast und will auch einen Bogen in die heutige Zeit schlagen. „Die Gäste erwartet ein Varieté Noir. Eine Vorstellung, wie sie vor 100 Jahren im alten Wintergarten an der Friedrichstraße hätte stattfinden können“, heißt es. Beginn: 20 Uhr, Tickets: ab 44,60 Euro über westticket.de, Adresse: Nobelstraße 37. Weitere Aufführung am 4. März.