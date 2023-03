Stand in Leverkusen Doppelt so viele krank wie 2021

Das Feld der Infekte ist also breit ausgelegt. Neben herkömmlichen Erkältungskrankheiten sind auch wieder Covid-Infektionen auf dem Vormarsch. In Leverkusen bleibt die Wocheninzidenz auch am Donnerstag weiter hoch und beträgt 399,8 und damit 61 Punkte mehr als am Vortag. Zum Vergleich: Für NRW werden am selben Tag im Schnitt 198,2 gemeldet.