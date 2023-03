Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ empfängt erstarktes Team aus Braunschweig

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Eintracht Braunschweig (Frauen). Vier Ligaspiele haben die Opladener Basketballerinnen noch in der regulären Saison zu absolvieren, ehe es in die Play-offs um den Aufstieg in die Bundesliga geht. Für das Team um Trainerin Grit Schneider bieten sich also noch vier Chancen, weitere Punkte einzufahren, die Tabellenführung auszubauen und sich den nötigen taktischen und spielerischen Feinschliff für die entscheidende Runde zu holen.