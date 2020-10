Sinneswald Leichlingen : Künstler Peter Berth im Alter von 91 Jahren gestorben

Künstler Peter Berth wurde 91 Jahre alt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Sinneswald trauert um den Künstler Dr. Peter Berth (91): Er starb am 19. Oktober, teilen Wicze Braun und Wolfgang Brudes mit. „Neben seinen vielen anderen künstlerischen Aktivitäten hat er sich 18 Jahre lang an den Skulpturenausstellungen im Sinneswald beteiligt: Mit großem Enthusiasmus kreierte er zu den Jahresthemen nachdenkliche und humorvolle Beiträge.“ Auch für das Thema „Würde“ in 2021 habe er bereits „seine zündende Idee vorgetragen“, berichten sie.

„Wir verlieren mit ihm nicht nur einen wunderbaren, unvergesslichen Künstler, sondern auch einen guten Freund.“

Beruflich war Berth Chemiker in einer leitenden Position bei Henkel. Als er mit 60 Jahren in den Ruhestand ging, widmete er sich ganz der Kunst.

(sug)