Bürgerdialog in Leichlingen : Online-Corona-Sprechstunde mit Krisenstab

Bürgerdialog in Leichlingen

Leichlingen Am Mittwoch beantwortet die Gesundheitsamts-Leiterin Fragen von Bürgern. 52 Leichlinger sind aktuell infiziert. 17 Covid-19-Erkrankte werden zurzeit in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt.

Ab Montag gelten die verschärften Anti-Corona-Maßnahmen. „Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit wird es sein, Abstand zu halten und Kontakte zu verringern“, sagt Stadtsprecherin Ute Gerhards. „Jeder Mensch wird angehalten, die Kontakte zu anderen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haushalts auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren.“

Der Krisenstab des Rheinisch-Bergischen Kreises beantwortet am Mittwoch, 4. November, von 16.30 bis 17.30 Uhr Fragen zur Pandemie. Im Rahmen der Kampagne „Corona? Braucht kein Mensch!“ legt Sabine Kieth, die Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, via Livechat außerdem die wichtigsten Infos zum Infektionsschutz dar.

Die Teilnahme an dem einstündigen Online-Bürgerdialog ist kostenfrei. „Teilnehmende am Livechat benötigen weder Kamera noch Mikrofon, sondern kommunizieren ausschließlich via Textchat“, teilt die Kreisverwaltung mit. „Die Antworten werden live von einem Tagungszeichner im Comicstil dokumentiert und gepostet.“