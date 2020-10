Corona aktuell : 54 Leichlinger sind akut mit Covid-19 infiziert

Leichlingen Fallzahlen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind am Donnerstag 61 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, sieben davon in Leichlingen. Damit sind kreisweit aktuell 501 Personen infiziert: Bergisch Gladbach (207), Burscheid (35), Kürten (31), Leichlingen (54), Odenthal (18), Overath (48), Rösrath (48) und Wermelskirchen (60).

Es befinden sich 1258 Personen in Quarantäne (Leichlingen: 145), das sind 96 mehr als am Vortag. Darunter sind eine Kita, eine Grundschulklasse und zwei Gemeinschaftsunterkünfte in Bergisch Gladbach sowie eine Wohngruppe in einem Kinderheim in Overath.