Leichlingen Gefährlicher Baum im Neuen Stadtpark gefällt

Da er an einer vielbesuchten Stelle stand, nämlich nahe an Spielplatz und Sportgeräten, habe man ein Zweitgutachten eingeholt, das die Erkenntnisse des Kontrolleurs bestätigte. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sei daraufhin der Baum sofort gefällt worden. Eine Ersatzpflanzung erfolge im Zuge der Stadtparkumgestaltung, kündigt Wieczorek an.