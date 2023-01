Leichlingen Kein Etat – kein Neujahrsempfang der Stadt

Die für Sonntag, 22. Januar, geplante Neujahrsbegegnung in der Sporthalle der Sekundarschule ist abgesagt. Bürgermeister Frank Steffes und Stadtkämmerer Thomas Knabbe informierten im Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend, dass die freiwillige Aufgabe „Durchführung der Neujahrsbegegnung“ in der haushaltslosen Zeit nicht umgesetzt werden kann.