Verabschiedung am Donnerstag? Weniger Defizit als gedacht in Leichlingens Haushalt

Die gute Nachricht zuerst: Gegenüber dem zunächst prognostizierten Haushaltsdefizit von zehn Millionen Euro könnte sich der städtische Etat 2023 um einige Millionen Euro besser entwickeln. Grund sind finanzielle Mittel von rund einer Million Euro, die der Stadt vom Kreis zufließen könnten sowie eine neue Regelung, nach der die Kommune nun doch in Summe rund 833.000 Euro aus der Eigenkapitalverzinsung der städtischen Abwasserbetriebe bekommen könnte statt befürchteter 125.000 Euro nach einem Gerichtsurteil im vergangenen Jahr. Bedient sich der Kämmerer dann noch aus der Ausgleichsrücklage, in die der städtische Haushaltsüberschuss des Jahres 2021 in Kürze einfließen soll, könnte das Defizit auf etwa sechs Millionen Euro gedrückt werden.