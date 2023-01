Wegen fehlender Veranstaltungsräume Jecken sehen sich durch die Stadt benachteiligt

Einige Karnevalisten in Leichlingen sind gefrustet: Sie befürchten, ihr Brauchtum könne in der Blütenstadt in ein paar Jahren nahezu brach liegen – so jedenfalls sieht die Schreckensvision von Norbert Muras aus. Der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft (KG) Rittergilde hielt mit seinen Mitstreitern jetzt die vorerst letzte Familiensitzung seiner Gesellschaft in der Stadthalle Bergisch Neukirchen ab, die bekanntlich in Leverkusen liegt. Die Hallensituation in ihrer Heimatstadt zwang die Narren zu diesem Schritt. Für die kann die Stadt zwar nichts. Dass die Karnevalisten in der hoffentlich 2024 fertiggestellten Sporthalle in der Balker Aue aber ebenfalls keinen Platz finden sollen, sorgt für Unmut.