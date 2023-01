Sturmschaden in Radevormwald Baumsturz am Uelfebad verläuft glimpflich

Der Betriebshof der Stadt hatte unmittelbar nach dem Baumsturz damit begonnen, das Gelände abzusichern. Kurzfristig informierte die Stadt auf ihrer Facebook-Seite darüber, dass der beliebte Spazierweg rund um das Uelfebad derzeit gesperrt sei. Einige angeschlagene Bäume müssen nun gefällt werden – und das in einer schwierigen Lage am Hang. Die Arbeiten haben am Mittwoch begonnen, wenn das Wetter mitspielt, werden die Arbeiten voraussichtlich bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Die Mitarbeiter der Verwaltung hoffen, dass die Sperrung der Stelle zum Wochenende wieder aufgehoben werden kann. Auf jeden Fall sollten Bürger nicht leichtfertig sein: „Im Umfeld der Fällarbeiten ist äußerste Vorsicht geboten, und das Gelände darf nicht betreten werden“, teilt die Stadt mit.