Personalwechsel Vier neue Amtsleiter im Leichlinger Rathaus

Die Personalnot in Leichlingens Amtsstuben hat zumindest ein Stück weit ein Ende: Am Montagabend haben die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss ihr Placet für vier neue Amtsleiter gegeben. Damit sind die Stellen in der Gebäudewirtschaft, im Stadtplanungsamt, im Tiefbau und im Amt für Bildung und Sport nicht länger vakant.